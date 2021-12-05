«Давайте поможем»: на юбилее дочери Киркоров собрал более 3 млн рублей для тяжелобольных детей

В честь десятого дня рождения дочери Аллы-Виктории Филипп Киркоров устроил роскошную вечеринку. На празднике, организованном в стиле фильма «Круэлла», отметились многие селебрити – Ксения Собчак, Ани Лорак, Александр Ревва и другие. Ведущим праздника был Дава. Именинницу засыпали подарками и даже подарили щенка далматинца. Четвероногого друга привезла мама Тимати – Симона. С именем для щенка не стали заморачиваться и назвали Тимати.

«Я знаю, что вы бережливо относитесь к деньгам. Но я знаю, что вы так же бережны к детским жизням. Давайте сегодня вместе поможем детишкам, соберем деньги на их спасение», — предложил гостям Киркоров.

В качестве лотов выставили дизайнерские детские платья и личные вещи поп-короля. В ходе благотворительного аукциона было собрано 3 миллиона 400 тысяч рублей. Эта сумма была отправлена в фонд Константина Хабенского для помощи детям, которые борются с онкологией. Об этом пишет «Комсомольская правда».

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