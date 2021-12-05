«Вы беременны?»: Макеева позировала в секси-топе, удивив фанатов

На днях Анастасия Макеева с мужем улетели в Турцию, где насладились солнечной погодой и уже успели вернуться в Москву. Актриса решила провести встречу с фанатами, на которой расскажет им о своем бренде косметики.

Об этом звезда заявила в своем инстаграме, где блистала в секси-топе и юбке.

«Красавица! Вы беременны или мне показалось? Какая вы молодец», — писали пользователи Сети.

Напомним, ранее стало известно, что Макеева купила несколько квартир в Аланье. Актриса решила попробовать себя и в строительном бизнесе. Ранее она запустила собственный бренд одежды, а после и косметики.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.