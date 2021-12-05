По следам Макеевой: Малькова начинает строить бизнес в сфере красоты

Недавно Анастасия Макеева запустила собственный бренд косметики по уходу за волосами и лицом. Теперь актриса активно реализует продукцию, отправляя во все города и даже страны СНГ. Бывшей жене ее нового мужа Светлане Мальковой тоже захотелось построить свой бизнес.

«Я пользуюсь только корейской косметикой, в Европе с этим проблема, ассортимент не такой, как хотелось бы. Пока вы мне задавали вопросы, мы параллельно решали этот вопрос и теперь я готова открыть тайну! Мы запускаем магазин корейской косметики в Европе! У нас 10 самых лучших брендов», — написала Малькова.

Напомним, Светлана Малькова с тремя детьми осталась жить в Словении. Многодетная мама учит рисовать детей и взрослых в собственной художественной школе.

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