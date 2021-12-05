«Прекрасна во всех отношениях»: Барановская в струящемся платье миди и нюдовых лодочках отметилась на съемке

Юлия Барановская является многодетной мамой. Она уже длительное время работает на телевидении, но карьеру ей удалось построить не сразу. После расставания с Андреем Аршавиным она нашла силы, чтобы одной воспитывать троих наследников.

Это не помешало ей устроить работать и теперь она ведет несколько передач, а также появляется на светских раутах и дружит с медийными личностями.

С наступлением зимы у Юлии почти нет свободного времени. Она успела сводить детей на открытие ГУМ-катка. Также телеведущая посетила коктейльный вечер.

А теперь она оказалась на работе. Уже не первый сезон Барановская снимается в Модном приговоре. Она покрасовалась в лиловом жакете на запах и блузке-сетке. Ее одарил комплиментами ведущий Александр Васильев.

«Удивительная встреча с женщиной, о которой мечтают миллионы мужчин в России. И знаете почему? Потому что она прекрасна во всех отношениях, в теле», — заявил историк моды. «Рабочая обстановка», — с улыбкой отметила Юлия.

Потом она облачилась в струящееся платье с поясом. Наряд миди в розово-песочном цвете дополнили нюдовые туфли. Телеведущая сделала высокий хвост и нежный макияж. Барановская стала дефилировать перед зеркалом в наряде Игоря Чапурина.

«Игоречек, мой любимый, посмотри!» — сказала она.

Поклонники восхитились тем, как выглядит многодетная мама. Многие адресовали ей комплименты и отметили, что ее талии можно позавидовать.

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