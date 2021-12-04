Красотка с рельефными руками: Валерия в платье из тюля прильнула к Николаю Баскову

Исполнительница Валерия выступила с Николаем Басковым в роскошном платье с топом-бюстье и тюлевой юбкой. А «золотой голос» эстрады обнимал блондинку в костюме с растительным принтом и бархатистыми вставками.

Муж Валерии – Иосиф Пригожин – восхитился красотой артистов. Продюсер запечатлел любимую жену с коллегой.

«Красивая творческая пара Валерия и Николай Басков», – оценил музыкальный продюсер дуэт артистов.

Валерия вышла на сцену в небесно-голубом платье с атласным топом и пышной юбкой из тюля. Артистка продемонстрировала результат упорных тренировок в наряде без рукавов.

Валерия с микрофоном в руке похвасталась рельефными руками.

«Такая красавица!», «Лера прекрасна, как всегда», «Идеально! Ничего лишнего», «Роскошная женщина в платье принцессы», «Валерия изумительна», – похвалили Валерию поклонники в комментариях под фото.

Напомним, ранее Валерия показала любимые упражнения для тренировки в домашних условиях. Исполнительница призналась, что ей тяжело начинать заниматься. Однако жена Иосифа Пригожина нашла выход – красивая спортивная форма.

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