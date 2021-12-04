«Как она выглядит!»: Татьяна Тарасова восхитилась Аллой Пугачевой

Заслуженный тренер по фигурному катанию давно дружит с Примадонной.

Член жюри проекта «Ледниковый период» Татьяна Тарасова призналась, что может с открытым ртом наблюдать за Аллой Пугачевой. Так сильно знаменитость восторгается внешним видом жены Максима Галкина.

Тарасова рассказала, что однажды Пугачева подарила ей на день рождения белую укороченную норковую шубку. Татьяна Анатольевна очень дорожит этим изделием и считает его очень уютным.

Лера Кудрявцева поинтересовалась у бывшей фигуристки, бывала ли она у Примадонны дома. Тарасова дала положительный ответ. Тогда ведущая «Секрета на миллион» спросила, о чем разговаривают за чаем подруги.

«Надо посмотреть, как она выглядит. И разговорить ни о чем не будешь», – отметила Тарасова в эфире ток-шоу «Секрет на миллион» на канале НТВ.

Татьяна Анатольевна даже поплевала через левое плечо, чтобы не сглазить Аллу Борисовну.

Напомним, ранее Татьяна Тарасова рассказала о своей пенсии. Знаменитость не понимает, почему заслуженному тренеру не делают достойных надбавок к обязательным выплатам.

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