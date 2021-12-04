Чарующий голос Франции: Патрисия Каас отметит 55-летие

Зарубежная исполнительница пленила любителей музыки со всего мира.

Французская эстрадная певица и актриса Патрисия Каас скоро отпразднует юбилей. Поклонники знаменитости не могут поверить, что стройной блондинке исполняется 50.

Утонченная Каас, словно символ Франции, смогла покорить естественной красотой, томным голосом и непринужденностью.

Певица отметит в воскресенье, 5 декабря, 55-летие. При этом Патрисия не чувствует себя на этот возраст. Исполнительница по-прежнему живет музыкой и творческими проектами.

На лице француженки практически нет морщин. Поклонницы знаменитости могут только позавидовать красоте артистки.

Напомним, Патрисия Каас близка российскому слушателю. Родившаяся в простой семье шахтера Каас в 2013 году посетила десять российских городов с музыкальной программой «Kaas chante Piaf» («Каас поет Пиаф»).

К слову, в начале 2008 года Каас даже записала дуэт с российской группой Uma2rman. В этом же году исполнительница выпустила пластинку Kabaret, куда поместила песню на русском языке «Мне нравится».

А профессиональная карьеру Патрисия начала с семилетнего контракта с клубом-кабаре Rumpelkammer в немецком городе Саарбрюккен.

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