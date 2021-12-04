С сумочкой Dior в руках: Алина Загитова рассказала, почему любит Дубай

Ведущая проекта «Ледниковый период» Алина Загитова поделилась личной оценкой Москвы и Дубая в своем микроблоге.

Загитова заявила, что с детства привыкла к частым путешествиям.

«Спорт открыл мне так много возможностей. Одна из них – это путешествия. Так много стран удалось посетить, я уже сбилась со счета», – призналась Алина.

«Москва – всегда куда-то торопится, время в ней летит стремительно. Моргнула – и день закончился. Приходится во всем двигаться на высоких скоростях», – добавила Загитова.

А в Дубае фигуристка чувствует себя совсем иначе. К слову, недавно Алина запечатлелась в жарком городе с культовой сумочкой Мисс Диор.

«Дубай – другой по ритму город. Деловитый, но неторопливый. Удалось тут и немного отдохнуть, и поработать, и посмотреть на хоккей, и погреться. Виды тут, конечно, захватывающие. Город масштаба и безграничных небоскребов», – заявила Алина.

Напомним, ранее Алина Загитова поделилась совместным с родительницей снимком. Знаменитость показала моложавую маму и призналась ей в любви. Именно мать привела Алину на первую тренировку по фигурному катанию.

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