«В любимом городе»: Ксения Собчак в наряде «бомж-стайла» появилась в Нью-Йорке

Жена Константина Богомолова проводит время за неспешными прогулками в США.

В одной из последних публикаций личного микроблога телеведущей Ксении Собчак появилась фотография знаменитости в образе расслабленного стиля. Этим снимком знаменитость призналась в любви к Нью-Йорку.

Ксения прилетала в Америку. Собчак прогуливается по приятному ее сердцу району.

«В этому году моя осень завершается в Нью-Йорке. Я наконец в любимом городе! И мой совет для всех, у кого сейчас получится сюда прилететь – какой же крутой современный район Хадсон-Ярдс», – призналась Ксения.

Собчак поделилась историей любимого района в США.

«Одно из главных впечатлений в этот раз. Это колоссальный частный проект в истории США в области недвижимости с мультимиллиардной застройкой, который уже прозвали новым центром Нью-Йорка. Его построили всего за 10 лет. Общая стоимость, чем, правда, недовольны некоторые нью-йоркцы, составила примерно 25 миллиардов долларов», – отметила Собчак.

«Расположен совсем недалеко от Таймс сквер, есть выход к Гудзону и именно здесь находится футуристическая смотровая площадка Vessel. А буквально напротив площадки первый в мире отель», – добавила Ксения.

Напомним, ранее Ксения Собчак купила двухкомнатную квартиру жертве сектантов.

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