Названы дата и место прощания с легендарной советской актрисой Ниной Ургант

3 декабря на 93-м году жизни ушла из жизни актриса Нина Ургант. Траурные мероприятия пройдут в Петербурге.

Нина Ургант была советской и российской актрисой. Она сыграла десятки ролей, но многие запомнили ее по фильму «Белорусский вокзал». Артистка три раза состояла в браке. В последние годы она редко выходила в свет.

На ее счету много ролей в петербургском Александринском театре. Но ее здоровье недавно пошатнулось. А 3 декабря стало известно, что Нина Николевна умерла на 93-м году жизни.

У нее есть сын Андрей, который подарил ей внуков. Один из них — Иван Ургант — уже давно работает на телевидении. Он был сильно расстроен из-за утраты близкого человека. Телеведущий поделился воспоминаниями, как его любила бабушка.

Стало известно, что церемония прощания со знаменитой советской актрисой пройдет в Александринском театре 8 декабря.

«Пока мы не можем сказать, будет ли церемония прощания открытой для прессы и поклонников Нины Николаевны. Это решать семье», — сказали «Комсомольской правде — Петербург» в пресс-службе учреждения.

Добавим, что у Нины Николаевной остался не только внук, но и внучка Мария, а также две правнучки и два правнука. Актриса жила в своей трехкомнатной квартире в центре Санкт-Петербурга, неподалеку от Мариинского театра. Вскоре наследникам придется делить имущество. Наследником первой очереди является сын артистки.

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