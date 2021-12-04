«Подарки Арчи и Лилибет будут»: Кейт Миддлтон готовит рождественский сюрприз для детей Меган Маркл

Кейт Миддлтон готовит рождественский сюрприз для детей Меган Маркл. Несмотря на то, что королевской семье ни разу не показывали малышку Лилибет, а Арчи, первенца Меган Маркл и принца Гарри, последний раз видели почти два года назад, герцоги Кембриджские планируют поздравить племянников с Рождеством.

«Конечно, подарки Арчи и Лилибет будут. Они дарят подарки всем, включая всех племянников и племянниц», — передает слова королевского эксперта Кэти Николл издание The Sun.

Кейт Миддлтон стараются чтить традиции королевского дома. Каждый год монархи приезжают в Сандрингемский замок на Рождество. По давней традиции королевская семья собирается за столом, ее члены обмениваются подарками и проводят время вместе. Меган Маркл и принц Гарри приглашение королевы Елизаветы II в этом году отклонили.

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