«Наградили»: Орбакайте в сверкающей юбке макси и шифоновой блузке появилась на премии

Кристина Орбакайте уже много лет живет на две страны. Она имеет дом и квартиру в Америке, но регулярно приезжает на родину.

В этом году певица возобновила гастроли, а также снялась в фильме с Гошей Куценко и сериале «Тест на беременность». В последнее время артистка почти каждый вечер выходит в свет. Порой с собой она берет дочку Клавдию, которая приехала на каникулы из Нью-Йорка.

Для появления на публике Кристина всегда подбирает себе женственные наряды. На этот раз она отметилась на премии FIFI Russian Fragrance Awards, которая состоялась в отеле «Националь».

На награждении певица предстала в сверкающей юбке макси и шифоновой легкой блузке. Она дополнила образ жакетом. Орбакайте позировала на ковровой дорожке с наградой, которую ей вручили.

«FIFI Russian Fragrance Awards 2021. Премия „Оскар“ для парфюмеров! Аромат Kristina наградили в категории Celebrity fragrance. Мы с Эдгаром шлем нашу любовь в Италию, талантливейшим парфюмерам», — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Орбакайте. Многие поздравили ее с еще одним достижением. «Поздравляю, дорогая! Аромат, действительно, получился прекрасный» — отметила Анита Цой. «Такая красотка», «Как нравится ваша открытость и простота», «Выглядите шикарно», «Какая вы утонченная», «Кристина, вот вы стройняшка», «Вы всегда получаете награды заслуженно», — прокомментировали пост подписчики.

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