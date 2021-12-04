«Я искренне рада за нее»: Пэрис Хилтон поздравила с помолвкой свою заклятую подругу Линдси Лохан

Пэрис Хилтон поздравила с помолвкой свою заклятую подругу Линдси Лохан. Некогда лучшие подруги поссорились в далеком 2006 году то ли из-за мужчины, то ли не поделили третью подругу — Бритни Спирс. Хилтон призналась, что не смотря на конфликт, она все равно счастлива, что Линдси обрела свое счастье.

больше по теме Линдси Лохан приняла предложение руки и сердца от арабского финансиста Актриса рассказала о помолвке в соцсети.

«Я только что увидела, что Линдси обручилась. И я знаю, что у нас были разногласия в прошлом, но я хотела бы поздравить ее, я искренне рада за нее. За последние две недели произошло столько всего. Я вышла замуж, Бритни обрела свободу и стала невестой, а Линдси только что обручилась», — поделилась светская львица в своем YouTube-шоу This is Paris.

Похоже Перис решила помириться со всеми своими бывшими друзьями. Так на недавней свадьбе Хилтон присутствовала еще одна заклятая подруга Пэрис — Николь Ричи.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.