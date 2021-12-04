«Спасибо зрителям за концерт в Кремле»: Максим Галкин показал заснеженные владения у замка

Как отметил муж Аллы Пугачевой, все прошло просто замечательно.

Шоумен Максим Галкин в Instagram поблагодарил своих многочисленных зрителей и поклонников за концерт в Кремле, который они посетили.

«Такая зимушка-зима на улице. Еще раз спасибо всем моим зрителям за вчерашний концерт в Кремле. Было замечательно совершенно. Рад был встрече. Вот – зима!» Максим Галкин

На кадрах, которые разместил Галкин, можно увидеть заснеженный двор около замка. Кругом действительно большое количество снега.

Напомним, что Максим Галкин живет с женой певицей Аллой Пугачевой в деревне Грязь. Шоумен часто делится записями своих владений, а также публикует видео с детьми – Лизой и Гарри.

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