«Такая реакция – это странно»: BadComedian вступился за Антона Долина, которого обматерил голливудский кинорежиссер

Блогер BadComedian (он же Евгений Баженов) вступился за кинокритика Антона Долина, которого обматерил голливудский кинорежиссер. Блогер и обозреватель кинофильмов счел странной реакцию Ридли Скотта на вопрос кинокритика и поделился своей версией произошедшего.

«Я не понимаю, что вызвало такую реакцию. Вопрос воспринялся, как какая-то агрессия или что? Я в этом плане не понимаю, почему это произошло, чем вызвана такая агрессия Ридли Скотта. С другой стороны, Ридли Скотту уже сколько лет, и он известен своим характером. Возможно, ему что-то послышалось. Тут вообще не понятно. Я контекста не понимаю, фильм не смотрел, но люди пишут, что он относительно реалистичный. Что так задеть Ридли Скотта могло этим вопросом – не понятно. С другой стороны, он мог это воспринять, что остальные фильмы не такие реалистичные. Но такая реакция – это странно», – сказал BadComedian в беседе с РЕН ТВ.

Напомним, что 3 декабря кинокритик Антон Долин на YouTube опубликовал новый выпуск «Радио Долин» о творчестве Ридли Скотта. В интервью с режиссером критик отметил, что фильм «Последняя дуэль» гораздо реалистичнее его прошлых работ «Царство небесное» или «Робин Гуд». На что получил резкий ответ от Скотта:

«Сэр, а не пойти бы вам… (к черту)».

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