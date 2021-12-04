Взрослые дети: Стеша Маликова в пиджаке стиля Chanel посетила Всемирную выставку с родителями

Среди последних публикаций личного микроблога начинающего дизайнера Стефании Маликовой появилась совместная фотография знаменитости с родителями в Дубае.

Стеша облачилась в белоснежную майку и темные джинсы. Поверх этого Маликова накинула твидовый пиджак молочного оттенка с пуговицами под жемчуг.

Маликова позировала с родителями. Елена и Дмитрий Маликовы привезли старшую дочь в Дубай на Всемирную выставку.

«Dubai expo 2020 – дорога в будущее! В 2030 году эта Всемирная выставка будет в Москве», – отметила Стефания.

Поклонники семьи композитора Дмитрия Маликова остались в восторге от свежего снимка знаменитостей:

«Классная семья у вас, одна из немногих, про которых не слышали грязных сплетен», «Как вы прекрасны», «Обожаю вашу семью», «У вас шикарная мамочка! Самая красивая и мудрая!».

Напомним, ранее Стефания Маликова покаталась на коньках в дутой куртке. Знаменитость обожает проводить свободное время на льду. Наследница Дмитрия Маликова скомбинировала вязаную косынку с коротким пуховиком.

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