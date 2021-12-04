«С днем рождением, Круэлла!»: Симона Юнусова восхитилась праздником для Аллы-Виктории Киркоровой

Родительница шоумена Тимати – Симона Юнусова – поделилась роликом со дня рождения Аллы-Виктории Киркоровой. Примечательно, что знаменитость вместе с внучкой Алисой подарили имениннице далматинцев.

Симона поблагодарила Киркрова за организацию роскошного праздника:

«Филипп, дорогой! Еще раз спасибо за невероятный праздник, который умеешь устроить только ты! И хоть день рождения был не твой, а дочери, но папа отработал по полной программе, чтобы порадовать всех!!!».



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Юнусова отметила, что подарила далматинца наследнице поп-короля. Оказалось, что одного такого пса Алле-Виктории уже вручил Первый канал. Теперь у Киркоровой два далматинца.

«Конечно, самые невероятные эмоции – это детские! Ради этого стоит жить!!! И хоть Первый канал опередил нас с подарком, мы не расстроились, а обрадовались, что находимся на одной волне! Осталось подарить еще 99 далматинцев, и тогда нас точно больше не пригласят на подобные мероприятия!!! С днем рождением, Круэлла! Пусть ваши питомцы растут любящими и умными, и вам никогда не придет мысль примерить из них шубки!», – пожелала Симона.

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