«Ходят разговоры о разводе»: в семье Неслихан Атагюль и Кадира Догулу произошел раскол

В семье турецких актеров Неслихан Атагюль и Кадира Догулу произошел раскол. Пара вместе уже 8 лет, но все чаще появляются слухи о том, что Догулу изменяет своей супруге и развод уже не за горами.

О супружеской неверности актера заговорили со время съемок сериала «Рецепт любви». Там Кадир Догулу сблизился с Серрой Арытюрк. Они проводили много времени вместе, однажды актеров застали за романтическим ужином. Кадир Догул поспешил успокоить поклонников и заверил, что в его семье все хорошо, однако аудитория продолжила муссировать слухи о разводе.

28 ноября в Дубаях Неслихан Атагюль появилась в одиночестве на кинематографической премии в Арабских Эмиратах. Актриса получила награду за свои творческие достижения и в речи поблагодарила супруга за поддержку. Поклонники пары казалось уже успокоились, если бы не музыкант Онур Акай, который рассказал об изменах Догулу.

«Неслихан переживала тяжелые времена. Она была расстроена в Дубае. Ходят разговоры о разводе», — заявил музыкант Онур Акай в прямой трансляции журналиста Билала Озджана.

Неслихан и Кадир не прокомментировали слова музыканта.

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