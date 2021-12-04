«Стараются не портить экстравагантными подарками»: что ждать наследникам принца Уильяма и Кейт Миддлтон на Рождество

Принц Уильям и Кейт Миддлтон уделяют много внимания подготовке к Рождеству. Что же герцоги дарят своим детям: Джорджу, Шарлотте и Луи? Несомненно, дети будут просить последние новинки техники.
«Джордж использует iPad в школе, он и Шарлотта довольно хорошо разбираются в современных устройствах. Вероятно, как у многих детей, в их списке желаний есть гаджеты», — рассказала королевский эксперт Кэти Николл британскому сайту OK!
Однако стало известно, что королевская чата не только старается не баловать дорогими подарками своих отпрысков, но и являются противниками гаджетов для детей. Внук Елизаветы II и его супруга стараются выбирать для детей практичные подарки.
«Когда дело касается технологий и экранов, они стараются не испортить детей экстравагантными подарками», — поделилась Кэти Николл.
Дети герцогов Кембриджских в этом году могут отметить Рождество трижды. Принц Уильям организовывает праздник в узком семейном кругу с женой и детьми. Далее семья проводит время с бабушкой Кэрол и дедушкой Майлом Миддлтон. Третье празднование в Сандрингеме у королевы Елизаветы II.
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