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«Настя всегда выбирала то, что ей интересно»: Михалков высказался о браке Вертинской и Градского

Как отметил режиссер, он трезво относится к такого рода событиям в жизни.

«Настя всегда выбирала то, что ей интересно»: Михалков высказался о браке Вертинской и Градского
Никита Михалков. Фото: Globallookpress.com

Режиссер Никита Михалков в документальном фильме о музыканте Александре Градском на Первом канале высказался о браке актрисы Анастасии Вертинской с певцом.

Александр Градский и Анастасия Вертинская
Александр Градский и Анастасия Вертинская. Фото: кадр из фильма

«Я достаточно трезво отношусь к такого рода событиям в жизни. А в жизни бывает всякое. Настя всегда выбирала то, что ей интересно. Она в этом смысле независимый человек. То, что ей было нужно – значит ей было нужно. Я к этому относился всегда спокойно и с уважением».

Никита Михалков

Сам Градский так вспоминал тот союз.

«Я понял, что как-то надо рядом с красивой женщиной быть постройнее. Сел на диету и где-то килограммов десять убрал. Получилось где-то 72 килограмма», — говорил он.

Напомним, что с Вертинской Градский был вместе всего четыре года. Первым же мужем актрисы был как раз Никита Михалков.

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