«Настя всегда выбирала то, что ей интересно»: Михалков высказался о браке Вертинской и Градского

Режиссер Никита Михалков в документальном фильме о музыканте Александре Градском на Первом канале высказался о браке актрисы Анастасии Вертинской с певцом.
«Я достаточно трезво отношусь к такого рода событиям в жизни. А в жизни бывает всякое. Настя всегда выбирала то, что ей интересно. Она в этом смысле независимый человек. То, что ей было нужно – значит ей было нужно. Я к этому относился всегда спокойно и с уважением».
Сам Градский так вспоминал тот союз.
«Я понял, что как-то надо рядом с красивой женщиной быть постройнее. Сел на диету и где-то килограммов десять убрал. Получилось где-то 72 килограмма», — говорил он.
Напомним, что с Вертинской Градский был вместе всего четыре года. Первым же мужем актрисы был как раз Никита Михалков.
Смотрите также:
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!