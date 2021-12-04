«Это того не стоит»: Джордж Клуни рассказал, почему отказался от огромного гонорара за один съемочный день

Голливудский актер Джордж Клуни рассказал, почему он однажды отказался от 35 миллионов долларов за один съемочный день.

«Однажды мне предложили 35 миллионов долларов за один день съемок в рекламе авиакомпании, но я поговорил об этом с Амаль, и мы решили, что это того не стоит. Это связано со страной, которая, хотя и является союзником, иногда сомнительна, и поэтому я подумал: «Ну, если это займет у меня минуту сна, это того не стоит», — рассказал он в интервью The Guardian.

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Актер часто советуется со своей красавицей-женой. Джордж Клуни признается, что Амаль изменила его жизнь. До встречи с супругой он не хотел жениться и заводить детей. Однако красавица вскружила актеру голову и в 2014 году они связали себя узами брака, а в 2017 году Амаль подарила супругу двойняшек.

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