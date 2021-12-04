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«Это того не стоит»: Джордж Клуни рассказал, почему отказался от огромного гонорара за один съемочный день

Посоветовавшись с женой, актер решил отказаться от съемок в рекламе.

«Это того не стоит»: Джордж Клуни рассказал, почему отказался от огромного гонорара за один съемочный день
Джордж и Амаль Клуни. Фото: globallookpress.ru

Голливудский актер Джордж Клуни рассказал, почему он однажды отказался от 35 миллионов долларов за один съемочный день.

«Однажды мне предложили 35 миллионов долларов за один день съемок в рекламе авиакомпании, но я поговорил об этом с Амаль, и мы решили, что это того не стоит. Это связано со страной, которая, хотя и является союзником, иногда сомнительна, и поэтому я подумал: «Ну, если это займет у меня минуту сна, это того не стоит», — рассказал он в интервью The Guardian.

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Актер часто советуется со своей красавицей-женой. Джордж Клуни признается, что Амаль изменила его жизнь. До встречи с супругой он не хотел жениться и заводить детей. Однако красавица вскружила актеру голову и в 2014 году они связали себя узами брака, а в 2017 году Амаль подарила супругу двойняшек.

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