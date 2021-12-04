«От них ничего хорошего нельзя ожидать»: отец Децла рассказал о конфликте с невесткой

Родитель внезапно умершего музыканта Децла – Александр Толмацкий – заявил о свей неприязни к невестке. Отец рэпера уверен, что вдове его сына нужны только деньги.

Такого же мнения Толмацкий о своем внуке Антонии.

«Я абсолютно отрицательно и негативно к этому отношусь, но от них ничего хорошего нельзя ожидать. Ее поведение оставляет желать лучшего. Это абсолютно негативный персонаж во всех смыслах», — отметил отец Децла.

«Дело в том, что его интересует не сам диалог, а деньги, наследство. Очень сложно разговаривать с мальчиком, когда у него кроме финансовых вопросов ничего в голове не присутствует. Со стороны ребенка должно быть внимание к родственникам, как минимум. А здесь его не чувствуется, это большая проблема. Потребительство. Но, может, вся сегодняшняя молодежь сегодня такая», – добавил Александр Толмацкий в беседе со StarHit.ru.

Напомним, рэпер Децл скончался в возрасте 35 лет. Смерть исполнителя стала ударом для его поклонников и родственников. Однако последним так и не удалось примириться.

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