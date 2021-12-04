Тот человек, кто имеет право голоса: с кем в семье у Градского были самые доверительные отношения

Музыкант всегда советовался с этой девушкой.

У музыканта Александра Градского были очень доверительные отношения с дочерью Машей, рассказали в документальном фильме о певце на Первом канале. Об этом могли судить участники проекта «Голос». Было видно, как он прислушивается к ее мнению.

«Маша – это тот, кто имеет право голоса. Собственно, поэтому она была Сашиным партнером на «Голосе» по принятию решений», — сказал журналист Евгений Додолев.

«Я бы хотел представить свою дочь Машу, которая будет мне помогать. Собственно, вот и все. Если бы Машки не было со мной, то может быть я и не сделал, что сделал». Александр Градский

«Основная моя работа – я подбираю репертуар», — отмечала красавица-дочка Градского.

«Она незаурядный человек. В принципе, а кто мог родиться у Градского», — ранее говорил о Маше музыкант Лев Лещенко.

Александр Градский ушел из жизни в возрасте 72 лет. Он – народный артист России.

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