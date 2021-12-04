И время остановилось: вдова Александра Градского рассказала о мистическом совпадении в ночь смерти артиста

Вдова умершего Александра Градского заявила, что в ночь ухода артиста в их доме остановились часы. То же произошло и в театре «Градский холл», которым руководил исполнитель. Отметим, что последняя жена Градского держит траур по артисту. Поэтому Марина не общается с журналистами. Мистическим наблюдением Коташенко поделилась с участником шоу «Битва экстрасенсов». Никита Турчин рассказал о необычных совпадениях в ночь смерти Александра Градского. А вот таролог Марианна Абравитова не считает случившееся чем-то непредсказуемым и из ряда вон выходящим. «Смерть быстро распространяется на энергию жизни и подавляет ее, поэтому могут остановиться не только часы, но и другие механизмы. Может сломаться какая-то электроника, погаснуть лампочки. Это не уникальный случай», – отметила Абравитова в разговоре с 5-tv.ru

Напомним, ранее Дима Билан вспомнил, как сидел с Александром Градским в креслах жюри шоу «Голоса». Недавно ушедший музыкант на видео танцевал с остальными наставниками под песни Майкла Джексона. Дима Билан признался, что ему не хватает маэстро.

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