«Я бы не пожелал себе другого папу»: невероятные слова старшего сына Градского о любимом отце

Даниил Градский безумно любил папу, который многое для него сделал.

Старший сын музыканта Александра Градского Даниил в документальном фильме об отце на Первом канале очень тепло о нем отозвался.

«Я считаю его хорошим отцом. Он, как и любые люди, в чем-то ошибался. Потому то я первый его ребенок. Возможно, с моей сестрой Машей было меньше ошибок. Но я бы не пожелал себе другого папу». Даниил Градский

Отметим, что дочь Градского Мария работает на телевидении. У Даниил свой бизнес, но большую часть своей жизни он посвящает духовным практикам.

Напомним, Александр Градский ушел из жизни в возрасте 72 лет. Он – народный артист России.

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