Звезда сериала «Почему женщины убивают» Александра Даддарио объявила о помолвке

Александра Даддарио объявила о помолвке. Известная по ролям в фильмах «Спасатели Малибу», «Разлом Сан-Андреас» и сериале «Почему женщины убивают» актриса поделилась новостью в своем микроблоге и трогательно обратилась к жениху.

«Мне нравится, как нас разлучали стюардессы на нескольких международных рейсах, потому что мы как подростки. Почему все это так по-другому? Это любовь, о которой говорят в стихах и песнях Эда Ширана. Эндрю, ты величайшая, самая большая любовь в моей жизни. Мне так повезло», — разоткровенничалась Даддарио в своем Instagram.

больше по теме Линдси Лохан приняла предложение руки и сердца от арабского финансиста Актриса рассказала о помолвке в соцсети.

Избранником актрисы стал ее бойфренд Эндрю Форм — американский кинопродюсер. О романтических отношениях пары стало известно в мае этого года. Форм старше своей невесты на 17 лет. Это будет второй брак для продюсера. От первого брака у Эндрю есть двое детей. Александра Даддарио выйдет замуж впервые.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.