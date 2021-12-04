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Звезда сериала «Почему женщины убивают» Александра Даддарио объявила о помолвке

Избранником 35-летней актрисы стал 52-летний кинопродюсер.

Звезда сериала «Почему женщины убивают» Александра Даддарио объявила о помолвке
Александра Даддарио. Фото: globallookpress.ru

Александра Даддарио объявила о помолвке. Известная по ролям в фильмах «Спасатели Малибу», «Разлом Сан-Андреас» и сериале «Почему женщины убивают» актриса поделилась новостью в своем микроблоге и трогательно обратилась к жениху.

Фото Александры Даддарио и Эндрю Фрома
Александра Даддарио и Эндрю Фром. Фото: instagram.com/alexandradaddario

«Мне нравится, как нас разлучали стюардессы на нескольких международных рейсах, потому что мы как подростки. Почему все это так по-другому? Это любовь, о которой говорят в стихах и песнях Эда Ширана. Эндрю, ты величайшая, самая большая любовь в моей жизни. Мне так повезло», — разоткровенничалась Даддарио в своем Instagram.

Избранником актрисы стал ее бойфренд Эндрю Форм — американский кинопродюсер. О романтических отношениях пары стало известно в мае этого года. Форм старше своей невесты на 17 лет. Это будет второй брак для продюсера. От первого брака у Эндрю есть двое детей. Александра Даддарио выйдет замуж впервые.

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«Почему женщины убивают»«Разлом Сан-Андреас»Александра Даддариопомолвка