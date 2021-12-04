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Снова в ЗАГС? Полина Гагарина блеснула кольцом с внушительным бриллиантом за 200 тысяч долларов

Артистка отметилась на премии «Виктория».

Снова в ЗАГС? Полина Гагарина блеснула кольцом с внушительным бриллиантом за 200 тысяч долларов
Полина Гагарина. Фото: Global Look Press

Накануне в Кремлевском дворце состоялась музыкальная премия «Виктория». Звезды удивляли своими нарядами, а Полина Гагарина впечатлила фанатов кольцом, похожим на обручальное. Похоже, артистка снова собралась в ЗАГС.

Полина Гагарина
Полина Гагарина. Скриншот: instagram.com/gagara1987

«Скорее всего, это обручальное кольцо выполнено из платины. Стоит такое кольцо (в зависимости от характеристики камня) в пределах 150-200 тысяч евро», — цитирует «Комсомольская правда» дизайнера украшений Влада Торхова.

Напомним, что после развода с фотографом Дмитрием Исхаковым Полина Гагарина стала появляться в свете с саунд-продюсером Владимиром Чиняевым. Пара успел отдохнуть на Мальдивах, куда артистка отправилась сразу после официального расторжения своего предыдущего брака, и в Дубае.

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