«Марина — такая вещь в себе. Не очень разговорчивая»: журналист Додолев – о молодой вдове Градского

Как отметил медиаменеджер, модели повезло, что она встретила музыканта.

Журналист Евгений Додолев в документальном фильме памяти Александра Градского на Первом канале дал характеристику молодой вдове певца Марине Коташенко.

«Марина — такая вещь в себе. Не очень разговорчивая. Я считаю, что им обоим повезло, что они встретили друг друга». Евгений Додолев

Как рассказали в фильме, Градский и Коташенко познакомились на улице случайно. Марина Коташенко приехала из Киева покорять Москву. Она устроилась работать в модельное агентство. В день знакомства шла на очередную фотосессию.

«Я дал задний ход, когда ее увидел. Подошел и поздоровался. Я говорю: «Вы очень мне понравились. Позвоните мне, пожалуйста», — рассказывал ранее Градский.

Марина выдержала паузу. Позвонила только через три недели. Вскоре у них завязались отношения.

Напомним, что Марина Коташенко родила от Александра Градского двух детей. Сын Александр появился на свет в 2014 году, а Иван спустя четыре года.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!