«Чувствуем запрос рынка»: Бояков хочет задействовать Бузову в постановках в своем новом театре

Бывший худрук МХАТа имени Горького Эдуард Бояков в беседе с Тиной Канделаки в рамках ее программы «Специальный гость» на телеканале RTVI заявил, что хочет создать новый театр.

При этом он не исключил, что в репертуар вернется спектакль «Чудесный грузин» с певицей Ольгой Бузовой в роли шпионки Беллы Шанталь.

«Спектакль «Чудесный грузин», в котором Ольга играет небольшую эпизодическую, но яркую и нужную роль, мы рассматриваем. Мы чувствуем огромный запрос рынка, и, может быть, мы его тоже восстановим. Я думаю, что она будет с нами, если мы ее позовем». Эдуард Бояков

Напомним, что после увольнения Боякова из МХАТа имени Горького новый худрук Владимир Кехман снял спектакль «Чудесный грузин». Он заявил, что на постановку плохо продаются билеты.

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