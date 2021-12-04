Жульен с грибами в тесте филло: видеорецепт
Видео
Модные шубки звезд: подборка дизайнера
Видео

«Чувствуем запрос рынка»: Бояков хочет задействовать Бузову в постановках в своем новом театре

Как отметил бывший худрук МХАТа имени Горького, он хочет восстановить спектакль «Чудесный грузин».

«Чувствуем запрос рынка»: Бояков хочет задействовать Бузову в постановках в своем новом театре
Эдуард Бояков. Фото: Globallookpress.com

Бывший худрук МХАТа имени Горького Эдуард Бояков в беседе с Тиной Канделаки в рамках ее программы «Специальный гость» на телеканале RTVI заявил, что хочет создать новый театр.

Ольга Бузова
Ольга Бузова. Фото: Globallookpress.com

При этом он не исключил, что в репертуар вернется спектакль «Чудесный грузин» с певицей Ольгой Бузовой в роли шпионки Беллы Шанталь.

«Спектакль «Чудесный грузин», в котором Ольга играет небольшую эпизодическую, но яркую и нужную роль, мы рассматриваем. Мы чувствуем огромный запрос рынка, и, может быть, мы его тоже восстановим. Я думаю, что она будет с нами, если мы ее позовем».

Эдуард Бояков

Напомним, что после увольнения Боякова из МХАТа имени Горького новый худрук Владимир Кехман снял спектакль «Чудесный грузин». Он заявил, что на постановку плохо продаются билеты.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!

Тэги

Владимир КехманМХАТ имени ГорькогоОльга БузоваСпектакль "Чудесный грузин"Эдуард Бояков