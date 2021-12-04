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Элджей не согласен с решением суда, который оштрафовал его на 100 тысяч рублей

Рэпер будет оспаривать постановление.

Элджей не согласен с решением суда, который оштрафовал его на 100 тысяч рублей
Элджей. Фото: instagram.com/sayonaraboy

Накануне Зюзинский суд Москвы оштрафовал Элджея на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков. На заседании присутствовал его адвокат Петр Заикин, сам музыкант тем временем отдыхает на Кипре в компании бывшей жены Насти Ивлеевой.

Решение суда, по словам правозащитника, Элджей будет оспаривать.

«Работа по делу продолжается, жалоба будет подготавливаться. Содержание постановления нужно тщательно изучить. Но в целом, подчеркиваю, сторона защиты не согласна с решением, вынесенным судом, и указанное постановление, естественно, будет обжаловаться», — цитирует Заикина Пятый канал.

Напомним, в июле Лига безопасного интернета и член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина потребовали проверить творчество Элджея на пропаганду наркотиков в клипе.

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