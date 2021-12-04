Элджей не согласен с решением суда, который оштрафовал его на 100 тысяч рублей

Накануне Зюзинский суд Москвы оштрафовал Элджея на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков. На заседании присутствовал его адвокат Петр Заикин, сам музыкант тем временем отдыхает на Кипре в компании бывшей жены Насти Ивлеевой.

Решение суда, по словам правозащитника, Элджей будет оспаривать.

«Работа по делу продолжается, жалоба будет подготавливаться. Содержание постановления нужно тщательно изучить. Но в целом, подчеркиваю, сторона защиты не согласна с решением, вынесенным судом, и указанное постановление, естественно, будет обжаловаться», — цитирует Заикина Пятый канал.

Напомним, в июле Лига безопасного интернета и член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина потребовали проверить творчество Элджея на пропаганду наркотиков в клипе.

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