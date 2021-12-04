«Никогда не предам вашу память»: Гарипова посвятила чувственные слова Градскому

Как отметила певица, она всегда будет следовать наставлениям мэтра.

Певица Дина Гарипова в Instagram поблагодарила всех своих поклонников за слова соболезнования. Сейчас она старается найти в себе силы, чтобы снова заняться музыкой после смерти Александра Градского.

По словам Гариповой, именно Градский научил ее, как вести себя в разных жизненных ситуациях. Когда нужно соглашаться, а где следует отойти в сторону. Она заметила, что к смерти мэтра никто не был готов.

«Мне невероятно жаль, что Александр Борисович не успел услышать много моих новых песен. Мне всегда важно было узнать его мнение. Остается верить, что он слышит нас сейчас. Я обещаю вам, Александр Борисович, что буду следовать вашим наставлениям и никогда не предам вашу память». Дина Гарипова

Напомним, что именно Александр Градский открыл талант Дины Гариповой на шоу «Голос». Она выступала в его команде и стала победительницей проекта.

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