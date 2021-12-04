От такого можно потерять дар речи: гимнастка Севастьянова в бикини-ниточках показала идеальные формы

Спортсменка отдыхала на Мальдивах и теперь разбирает фотоархивы.

Как мы рассказывали ранее, гимнастка Каролина Севастьянова провела осенние каникулы на Мальдивах. Олимпийская чемпионка за время отдыха накопила не только силы и впечатления, но и огромное количество фотографий, которыми теперь радует своих подписчиков в Instagram.

Снимок с отдыха в крошечном бикини Севастьянова запостила накануне. На фото длинноногая красотка позирует верхом на велосипеде. При этом купальник-ниточки едва скрывает прелести идеальной фигуры.

На загорелом теле Севастьяновой черное бикини смотрится эффектно, и все это зрелище может лишить дара речи поклонников в два счета. Видимо, чтобы сильно не будоражить фолловеров, красотка и разместила кадр в исчезающих stories.

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