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«Все подписаны на Асмус»: Бебуришвили рассказал, что делала актриса после расставания с Харламовым

Как отметил шоумен, он придумал кодекс расставаний.

«Все подписаны на Асмус»: Бебуришвили рассказал, что делала актриса после расставания с Харламовым
Кристина Асмус. Фото: Globallookpress.com

Шоумен Андрей Бебуришвили в эфире Comedy Club на канале ТНТ рассказал, что делала актриса Кристина Асмус после того, как рассталась с юмористом Гариком Харламовым.

Андрей Бебуришвили
Андрей Бебуришвили. Фото: instagram.com/hooba_bebur/

«Я хочу, чтобы у расставания как явления был кодекс. Потому что мы с вами не умеем расставаться. Я специально для вас с барского плеча придумал кодекс расставания. Записывайте. Пункт первый. С бывшими нельзя спать. Это факт», — заявил Бебуришвили.

«Спать с бывшими – это как допивать за бомжом. Потом такой осадочек неприятный. Не надо так делать. Женщины еще после расставания начинают выкладывать свои сильные и независимые фотографии. Что она самая сильная. Ну вы знаете. Вы все подписаны на Асмус».

Андрей Бебуришвили

Напомним, что Харламов и Асмус расстались в прошлом году. Сейчас у шоумена новая любовь – актриса Катерина Ковальчук.

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Андрей БебуришвилиГарик ХарламовКатерина КовальчукКристина АсмусШоу "Камеди клаб"