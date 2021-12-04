«Все подписаны на Асмус»: Бебуришвили рассказал, что делала актриса после расставания с Харламовым

Шоумен Андрей Бебуришвили в эфире Comedy Club на канале ТНТ рассказал, что делала актриса Кристина Асмус после того, как рассталась с юмористом Гариком Харламовым.

«Я хочу, чтобы у расставания как явления был кодекс. Потому что мы с вами не умеем расставаться. Я специально для вас с барского плеча придумал кодекс расставания. Записывайте. Пункт первый. С бывшими нельзя спать. Это факт», — заявил Бебуришвили.

«Спать с бывшими – это как допивать за бомжом. Потом такой осадочек неприятный. Не надо так делать. Женщины еще после расставания начинают выкладывать свои сильные и независимые фотографии. Что она самая сильная. Ну вы знаете. Вы все подписаны на Асмус». Андрей Бебуришвили

Напомним, что Харламов и Асмус расстались в прошлом году. Сейчас у шоумена новая любовь – актриса Катерина Ковальчук.

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