Все-таки видно: пытаясь прикрыть прелести в бюстгальтере, Вера Брежнева засветила пышную грудь

Певица во время примерки оказалась по пояс обнажена, телесный лиф едва помог скрыть интимные выпуклости.

Красавица Вера Брежнева, как и многие знаменитости, в период декабря много работает. Выступление за выступлением, премии и концерты, корпоративы и вечеринки – передышки между делами минимальные. И чтобы не выпадать из онлайн, Вера общается с подписчиками в микроблоге буквально с колес.

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Во время примерки очередного концертного костюма красотка позировала для микроблога. Но то ли специально, то ли случайно красотка оказалась в кадре в бюстгальтере. Пытаясь скрыть прелести, она все-таки засветила одну грудь.

Напомним, Вера Брежнева – жена продюсера Константина Меладзе. Прославилась благодаря группе «ВИА Гра», в которой выступала на протяжении пяти лет. Но с 2007 года ушла из секси-тройки в сольное плавание.

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