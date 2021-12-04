«Ксюне исполняется 18 лет»: дочь Вячеслава Малафеева отметила день рождения

Бизнесмен и бывший футболист Вячеслав Малафеев поздравил старшую дочь с днем рождения. Ксении Малафеевой исполнилось 18 лет.

Малафеев признался, что до совершеннолетия наследница успела допустить серьезные жизненные ошибки. Однако отец не злится на именинницу и постарается и дальше поддерживать девушку.

«Сегодня Ксюне исполняется 18 лет. Непростой путь к совершеннолетию через тернии, ошибки, болезни и потерю мамы в раннем возрасте… Это было испытание для всей семьи, но мы верим в лучшее и хорошее. Мы поддерживали и помогали ей все эти годы и будем дальше это делать», – написал Малафеев.

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«Только любовь близких и забота даст ей силы преодолеть все трудности и обрести веру в свое будущее. Я желаю тебе, Ксюша, найти себя и двигаться к своим целям и мечтам, у тебя вся жизнь впереди, в которой будет радость и счастье и много верных друзей. Мы очень скучаем по ней, нам всем ее не хватает и мы ждем с нетерпением ее возвращения домой», – отметил экс-футболист.

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