Зажгла: Седокова в искрящемся алом платье выставила на всеобщее обозрение свой неестественно округлый бюст

Недавно Анна Седокова вернулась из США в Россию. В Москве она успела отметиться на нескольких светских мероприятиях, а накануне дала сольный концерт.

На сцене Седокова появилась в искрящемся алом платье с откровенным декольте. Артистка любит надевать откровенные наряды и показывать свои роскошные формы.

«Огонь! Ауф! Анечка, классная какая! Супер-платье», — писали пользователи Сети.

К слову, Седокова выпускает собственную линию одежды, которая пользуется популярностью среди почитателей ее таланта.

Напомним, ранее стало известно, что артистка может перебраться в Казань. с местным «Униксом» подписал пробный контракт ее молодой муж Янис Тимма. Закрепится ли в команде спортсмен, пока неизвестно.

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