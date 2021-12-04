Анжелика Ревва с дочерью в платьях принцесс посетили вечеринку Аллы-Виктории Киркоровой

Наследнице Филиппа Киркорова исполнилось десять лет.

Жена Александра Реввы – Анжелика – с младшей дочерью Амели появилась на дне рождения Аллы-Виктории Киркоровой. Фотографиями с торжественного мероприятия знаменитость поделилась на личной странице в Instagram.

Анжелика Ревва нарядилась в бирюзовое платье с разрезом на подоле и перьями. Сверху знаменитость накинула шубку из темного меха и добавила к образу серебристые туфли.

Возлюбленная артиста Реввы позировала на красной дорожке с младшей наследницей. Амели Ревва в белоснежном полушубке с капюшоном и платье с тюлевой юбкой ярко-голубого оттенка улыбалась с румяными щечками.

«Красивый праздник устроил любящий папа Филипп Киркоров для своей доченьки. Амели пришла поздравить любимую подружку Аллу-Викторию с юбилеем. Будь самой счастливой, наша куколка», – отметила Анжелика Ревва.

Напомним, ранее Филипп Киркоров показал торт для дочери, который напоминал героиню фильма «Круэлла». Сладкое изделие было выше самого поп-короля. Исполнитель заказал съедобное произведение искусства у знаменитого кондитера Рената Агзамова.

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