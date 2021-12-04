«Череда потерь продолжается»: Нонна Гришаева скорбит по Нине Ургант

Исполнительница главной роли в сериале «Папины дочки» Нонна Гришаева разместила на личной странице в Instagram слова соболезнования родным актрисы Нины Ургант.

Гришаева отметила, что потери легендарных и талантливых продолжаются.

«Ушла из жизни Нина Ургант… Череда потерь продолжается… Чудная, тонкая и неповторимая актриса! Мои соболезнования всей семье Ургант. Светлая память…», – написала Нонна.

Нонна Гришаева не успела оправиться после смерти композитора и исполнителя Александра Градского, как известие об уходе Нины Ургант сокрушительным ударом обрушилось на экс-звезду шоу «Большая разница».

«Невероятная актриса и человек! Светлая память!», «92 года! Долгая, яркая жизнь, незабываемая роль в «Белорусском вокзале», прекрасный сын, внук», «Ушла эпоха, так про войну никто и никогда не сыграет, они видели весь ужас и воспроизводили его на сцене», – присоединились к словам Гришаевой поклонники актрисы.

Напомним, ранее Нонна Гришаева высказалась после смерти Александра Градского. Знаменитость отметила, что кончина артиста стала большой потерей для всей страны и культурного наследия.

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