Оседлала велосипед и раздвинула ноги: гимнастка Севастьянова в крошечном бикини красиво позировала на Мальдивах

Красавица-гимнастка Каролина Севастьянова активно ведет свой микроблог в Instagram. Там девушка регулярно устраивает беседы с читателями, предлагая им задавать любые интересующие их вопросы про себя.

Один из вопросов коснулся отдыха. Каролину спросили, где бы она посоветовала отдохнуть в январе, чтобы и солнце, и море были в изобилии.

Недавно вернувшаяся с Мальдив Севастьянова призналась, что советовать не вправе – вкусы тут у всех разные. И отчасти права: то, что понравилось ей, не обязательно может понравиться другим.

При этом длинноногая красотка запостила кадр с отпуска. Она позирует на Мальдивах в черном мини-бикини, сидя верхом на велосипеде. Девушка изящно вытянула ножки и выгнулась, красиво показав упругие бедра.

Напомним, Каролина Севастьянова – чемпионка Олимпийских игр-2012 по художественной гимнастике. В копилке спортсменки также победа на юношеских Олимпийсчких играх в 2010 году.

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