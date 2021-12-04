«Как исхудала»: МакSим в мини-платье поразила фанатов своим внешним видом

Минувшим летом певица МакSим была на грани жизни и смерти. Много времени артистка провела в больнице, а теперь восстанавливается. За период болезни Марина сильно похудела, а набрать вес, судя по всему, ей пока не удалось.

В своем инстаграме певица опубликовала свежее фото, на котором позировала в черном мини-платье. Фанаты поразились ее худобе.

«Господи, как исхудала. Да, согласен! Откармливать нужно, срочно». Кушай побольше», — писали пользователи Сети.

Добавим, что недавно МакSим впервые вышла на сцену после коронавируса и комы. Она посетила юбилейный концерт телеканала Муз-ТВ в Кремлевском дворце.

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