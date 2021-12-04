Когда платье слишком короткое: закружившись в танце, Клава Кока засветила обнаженные бедра

На дне рождения у Аллы-Виктории Киркоровой, которое избранные отмечали в роскошном дворце за городом, встретились звезды TikTok Клава Кока и Даня Милохин. Артисты тут же сообразили на парочку новых роликов для своих аккаунтов.

Милохин и Кока позировали на камеру в танце, показав пару па из танго. Когда Клава оказалась в объятиях партнера, она задрала одну ногу в верх. И так как ее платье было слишком мини, то избежать конфуза ей не удалось: обнаженные бедра попали в кадр.

Притом что наряд Клавы Коки и без того довольно провокационный. Она пришла на детский праздник в ультрамини с чулками, рант которых певица даже не пыталась скрыть.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!