С ярким акцентом на плечах: Лорак в топе и кожаных шортиках пришла на день рождения к дочке Киркорова

Поверх наряда звезда накинула пиджак из пайеток, а ноги подчеркнула сапогами-чулками.

Певица Ани Лорак с дочкой Софией Налчаджиоглу стали гостями на десятилетии Аллы-Виктории Киркоровой. Папа именинницы Филипп Киркоров закатил пышный бал в стиле диснеевской сказки «Круэлла», а виновница торжества лично пригласила дорогих гостей разделить с ней важное событие.

Лорак выбрала для вечеринки черный топ и мини-шорты из кожи. На плечи красотка накинула ярко-синий жакет из мерцающих в свете софитов пайеток, а стройные ноги звезды подчеркнули сапоги-чулки.

Ранее вы рассказывали, что Ксения Собчак тоже стала гостей вечеринки. Телеведущая учла заявленный дресс-код, явившись в тотальном черном, а на голове у нее красовался ажурный чепчик.

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