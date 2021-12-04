Роковая дива: Самбурская в платье-бюстье сверкнула родинкой в соблазнительном декольте

Поклонники Настасьи Самбурской знают, что она – не только звезда кино и сериалов, но и певица. Красотка выступает в жанре «русский шансон» и периодически выходит на сцену.

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В декабре Самбурская, как и многие другие звезды, активно принимает заказы на проведение вечеринок и выступление на корпоративах. Накануне она выступила на одной из них, представ на сцене в образе роковой дивы.

Самбурская показала свой образ в микроблоге. Она нарядилась в черное платье-бюстье в пол, бархатные перчатки, нитка жемчуга украсила тонкую шею красотки. Пикантное декольте подчеркнуло эффектный бюст. И мимо поклонников не ускользнул красивый вид декольте, в котором виднелась пикантная родинка.

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