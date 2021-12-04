«Что случилось?»: располневшего солиста «Иванушек» перепутали с Юрием Антоновым

Андрей Григорьев-Апполонов появился в студии у Леры Кудрявцевой.

Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов появился в студии программы «Секрет на миллион», где ответил на вопросы Леры Кудрявцевой. 51-летний артист рассказал о разводе, который случился два года назад.

Поклонники группы едва узнали 51-летнего «рыжего» из «Иванушек». Андрей сильно поправился и обрюзг. В Сети обсуждают тот факт, что при беглом взгляде на телеэкран спутали его с 76-летним Юрием Антоновым.

«Что случилось с Андреем? На Юрия Антонова стал похож. Лицо спитое конкретно. Расстроил своим внешним видом», — писали в комментариях на странице шоу «Секрет на миллион» в инстаграме.

Добавим, в прошлом году продюсер «Иванушек» Игорь Матвиенко подтвердил, что у Андрея проблемы с алкогольной зависимостью.

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