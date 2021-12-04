«Я люблю тебя»: дочь Варум и Агутина показала страстное фото с бойфрендом

Дочь Леонида Агутина и Анжелики Варум – Лиза с детства живет в США. Недавно она получила американский паспорт, о чем рассказывала в инстаграме. 22-летняя звездная наследница сама зарабатывает на жизнь и является участницей музыкальной группы Bruvvy band, где выступает под псевдонимом Лиз Холлоуэй

Накануне Лиза показала совместное фото со своим бойфрендом Кайлом Флинком.

«С днем рождения, мой любимый мужчина. Ты самый крутой парень, которого я когда-либо встречала, и тебе даже не нужно пытаться быть круче. В 23 всего будет больше. Я люблю тебя», — написала Лиза.

больше по теме В домашней обстановке: Агутин показал Варум без макияжа и в растянутых спортивных штанах Также на певице можно было заметить явно тесноватый топ.

Добавим, что Кайл играет вместе с Лизой в группе. Коллектив пока не добился известности и выступает в барах.

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