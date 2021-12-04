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«Я люблю тебя»: дочь Варум и Агутина показала страстное фото с бойфрендом

Лиза живет в США.

«Я люблю тебя»: дочь Варум и Агутина показала страстное фото с бойфрендом
Анжелика Варум. Фото: Global Look Press

Дочь Леонида Агутина и Анжелики Варум – Лиза с детства живет в США. Недавно она получила американский паспорт, о чем рассказывала в инстаграме. 22-летняя звездная наследница сама зарабатывает на жизнь и является участницей музыкальной группы Bruvvy band, где выступает под псевдонимом Лиз Холлоуэй

Накануне Лиза показала совместное фото со своим бойфрендом Кайлом Флинком.

Лиза и Кайл
Дочь Варум и Агутина со своим бойфрендом Кайлом. Фото: instagram.com/bruvvyband

«С днем рождения, мой любимый мужчина. Ты самый крутой парень, которого я когда-либо встречала, и тебе даже не нужно пытаться быть круче. В 23 всего будет больше. Я люблю тебя», — написала Лиза.

Добавим, что Кайл играет вместе с Лизой в группе. Коллектив пока не добился известности и выступает в барах.

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