Новое лицо: Марина Федункив стала неузнаваема после пластики

В этом году в жизни звезды Comedy Woman Марины Федункив произошло сразу два серьезных события. Она отметила свое 50-летие и вышла замуж за молодого итальянца Стефано Маджи. Друзья влюбленных утверждают, что знойный европеец без ума от артистки и буквально сдувает с нее пылинки.

На днях Марина решила посетить клинику эстетической медицины. Теперь ее просто не узнать. Ей проделали манипуляции с лицом, носом и телом. Все манипуляции обошлись Федункив в 100 тысяч рублей. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Напомним, актриса и бизнесмен познакомились в 2019 году. Поначалу пара скрывала отношения от общественности, а этим летом объявила о предстоящей свадьбе, которая состоялась в день рождения Марины.

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