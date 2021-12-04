Никто не ушел: подопечных Градского в последнем выпуске «Голоса» с его участием оставили в проекте

На вокальном шоу начались «Нокауты», в результате которых конкурсанты покидают проект.

На Первом канале вышел новый выпуск шоу «Голос-10». Это одна из последних прижизненных записей с участием Александра Градского. Мэтр ушел из жизни 28 ноября, но в схемках этапа нокаутов успел поучаствовать.

Этап нокаутов, когда из трех вокалистов по итогам выступления остается лишь один по решению наставника, открыла тройка Градского. Алишер Каримов, Виктор Кириллов, Юлия Курганова поразили судей своими талантами, но оставить Александр Борисович решил только Алишера Каримова.

«Это самая тяжелая война, за сколько сезонов каждый раз ужасно не хочется делать выбор, особенно после такого удачного выхода на сцену», — признал Градский.

Но его коллеги Пелагея и Дима Билан, впечатлившись выступлениями, не позволили ребятам покинуть проект. Так что их участие продолжится – судьи реализовали свое право забрать себе выбывших вокалистов. «Обожаю сказки со счастливым концом», — резюмировал ведущий Дмитрий Нагиев.

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