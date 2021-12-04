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Слишком пикантно для детского праздника: Клава Кока в мини-платье сверкнула рантом чулок

Певица выбрала черный аутфит с контрастными деталями.

Слишком пикантно для детского праздника: Клава Кока в мини-платье сверкнула рантом чулок
Клава Кока. Фото: instagram.com/klavacoca/

Исполнительница хитов «Краш» и «Покинула чат» Клава Кока стала гостьей на юбилее Аллы-Виктории Киркоровой, которой исполнилось 10 лет. Отец именинницы закатил грандиозное празднество по такому случаю, и с дочкой они созвали всех кумиров нынешней молодежи, чтобы как следует повеселиться.

В числе приглашенных оказалась и Клава Кока. 25-летняя блогерша и певица не проигнорировала черно-белый дресс-код в стиле Круэллы, который был объявлен именинницей, и появилась на вечеринке в черном мини-платье и чулках с контрастными деталями.

Клава Кока с ДДаней Милохиным. Фото: instagram.com/danya_milokhin/
Клава Кока с Даней Милохиным. Фото: instagram.com/danya_milokhin/

Воротничок был отделан белым кружевом, как и рант чулок. Об этой пикантной детали узнали все вокруг, так как девушка не удосужилась его скрыть и специально сверкала им на протяжении всего детского праздника.

Клава Кока. Фото: instagram.com/klavacoca/

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