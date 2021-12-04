В томном ожидании: Каменских в кроп-топе и шортиках встретила мужа лежа на полу

Дуэт «Потап и Настя» давно прекратил свое существование как музыкальная группа, но в жизни артисты по сей день вместе. Они поженились в 2017 году, и поклонники могут наблюдать за семейной идиллией у них в микроблогах.

Потап запечатлел, в каком виде застал жену дома. Пока артист находился на втором этаже особняка, Настя Каменских томно расположилась на фитнес-коврике в гостиной. Вместе с пушистой питомицей они потренировались, а затем прилегли отдохнуть в ожидании главы семьи.

«Спускаюсь вниз, а там меня ждут такие девчонки! Настя Каменских и Мими», — подписал фото Потап.

Каменских возлежала на коврике в кроп-топе и мини-шортиках. Девушка усердно занимается своей физической формой и стремится похудеть.

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