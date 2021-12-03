«Неудачный образ»: певица Максим допустила модный промах, примерив наряд в стиле взрослой школьницы

Стилист-имиджмейкер Диана Плиско при этом заметила, что в целом форменная одежда сейчас приветствуется.

Певица Максим обнародовала в личном блоге фото, примерив образ взрослой школьницы.

больше по теме С чувством стиля: Орбакайте предстала в Кремле в модном костюме с надписями и стразами Стилист Оксана Шлентова прокомментировала образ певицы специально для Teleprogramma.pro.

Звезда облачилась в черное платье с белым воротничком по фигуре, колготки-чулки и туфли на платформе с высоким каблуком.

Стилист-имиджмейкер Диана Плиско в разговоре с корреспондентом Teleprogramma.pro заметила, что одежда в духе школьной формы в этом сезоне актуальна, но она должна быть несколько иной.

«Не облегающая, а прямого кроя или оверсайз», — прокомментировала Диана.

То же самое Диана Плиско сказала про обувь. По словам модного эксперта, платформа в настоящий момент в моде, но другая, более массивная. А та, что выбрала Максим, была актуальна около 10 лет назад в эпоху расцвета «лабутенов».

«Получился неудачный образ, как будто фотография 10-летний давности», — высказалась стилист.

Отметим, что подписчики певицы Максим остались в большинстве своем вполне довольны аутфитом своей любимицы.

«Потрясающая», «Прекрасная», «Девочка с модельной внешностью», «Великолепная красотка. Ты прелесть, бриллиант и украшение этого мира!» — похвалили артистку фолловеры.

Справка Teleprogramma.pro

Диана Плиско — стилист-имиджмейкер, дизайнер одежды, автор и ведущая проектов о моде и стиле на YouTube-канале. Является персональным стилистом и fashion-стилистом. Диана работает в индустрии моды уже больше десяти лет.

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